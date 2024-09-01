З прикордоння Сумщини евакуювали 22 тисячі людей, — ОВА

Евакуація дітей з Донеччини, фото: Національна поліція України

З населених пунктів Сумщини вже евакуювали майже 22 тисячі людей, оскільки російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території області.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

За словами очільника ОВА Володимира Артюха, з початку року росіяни здійснили понад 10 тисяч обстрілів територій Сумщини, водночас протягом минулого року таких ударів було 8 тисяч.

Лише за серпень росіяни понад 2200 разів обстріляли область. Окупанти скидають керовані авіаційні бомби та FPV-дрони.

Володимир Артюх зазначив, що для захисту людей з області проводять евакуацію, і станом на 1 вересня з небезпечних територій уже перемістили близько 22 тисяч людей.

Голова ОВА переконаний, що кількість евакуйованих зростатиме. Він зауважив, що наразі пріоритетом є забезпечення потреб вимушених переселенців, чиє житло знищив ворог.

Зокрема, вже є угода про встановлення 10 модульних будинків для 70 переселенців у Сумському районі, а у вересні запланований початок будівництва модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста.

Нагадаємо, у Мирнограді Донецької області продовжується евакуація цивільних, однак деякі батьки ховають своїх дітей. Правоохоронці проходитимуть по домівках, щоб розшукати їх.