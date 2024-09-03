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Мінздоров’я: на Миколаївщині відновили найбільше лікарень, що постраждали від війни

Зруйнована у 2022 році будівля травмпункту у Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва, наразі відбудована, архівне фото МикВістіЗруйнована у 2022 році будівля травмпункту у Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва, наразі відбудована, архівне фото МикВісті

Станом на початок вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 1658 медзакладів в Україні, при цьому на сьогодні уже повністю або частково відновили 889 таких об’єктів.

Найбільше відновлених медичних закладів — в Миколаївській області, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Найбільших втрат зазнали об’єкти медзакладів у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. При цьому, отримати повну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях неможливо.

Також росіяни пошкодили 198 автівок екстреної медичної допомоги, знищили 261 та захопили 125 автівок швидкої.

Станом на сьогодні вдалося повністю відновити 535 об’єктів медзакладів та ще 354 — частково. Найбільше відновлено обʼєктів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Йдеться про лікарні на звільнених від окупації територіях, а також заклади, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

Голова Миколаївської облради пообіцяв, що Будинок дитини буде працювати, але у складі лікарні.

Нагадаємо, депутати реорганізували 7 лікарень Миколаївської області — це має допомогти «убезпечити» їх від відсутності фінансування.

Рік тому у Миколаєві відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.

Також у вересні минулого року повідомлялось, що зруйнований ударом РФ корпус Баштанської лікарні відбудують за 139 мільйонів гривень.

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