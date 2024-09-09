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Влада закрила дві школи у Снігурівці через відсутність дітей та пошкодження будівель

У Снігурівці в Миколаївській області ліквідували дві навчальних заклади — загальноосвітню школу №1 та районну гімназію №2 імені Тараса Шевченка.

Про це у розмові з «МикВісті» розповів начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Закриття пов’язане з відсутністю достатньої кількості учнів, а також значними пошкодженнями будівель внаслідок бойових дій. Наприклад, гімназія №2 зазнала удару під час Великодньої ночі у 2023 році. Школа №1, яка є найстарішою в місті, не має укриття, і закладати кошти на його будівництво недоцільно.

Снігурівська загальноосвітня школа №1, фото: «МикВісті»Снігурівська загальноосвітня школа №1, фото: «МикВісті»
Гімназія №2 імені Тараса Шевченка, фото: «МикВісті»Гімназія №2 імені Тараса Шевченка, фото: «МикВісті»

—  Перша школа, тому і перша, тому що вона побудована була першою, вона стара школа. Немає ПРУ, хоча вона і тепленька, але вона стара. Ми планували ліквідувати дві школи і до обстрілу гімназії. Мало діточок, податків сплачується менше. Після закінчення війни громада має потроху рухатись вперед. Тому наша задача максимально оптимізувати навчальні процеси і заклади. Відновлювати їх недоцільно, бо є велика опорна 4-та школа, яку дійсно треба відновлювати. Плюс треба враховувати освітню реформу, — розповів Іван Кухта.

Діючими закладами в місті лишиться школа №3 та опорна школа №4.

Читайте також статтю «МикВісті»: Закриття шкіл і проблеми з водою. Репортаж зі Снігурівки.

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