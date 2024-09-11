  • середа

    11 вересня, 2024

  • 27.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 27.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад ₴10 млн

На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція ХерсонщиниНа Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція Херсонщини

У Бериславському районі Херсонщини поліцейські знайшли незаконний посів конопель, який, за оцінками, може коштувати більше 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Херсонської області.

Поліція спільно з бійцями спецпідрозділу перевірила ділянку, яку оточували дерева, і виявила, що вона використовувалась для незаконного вирощування конопель. Під час спеціальної операції правоохоронці виявили понад тисячу кущів, які були доглянуті і отримували крапельне зрошення.

Поліцейські знищили більшість рослин на місці, а частину відібрали для експертизи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне вирощування конопель, що передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція ХерсонщиниНа Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція Херсонщини

Наразі триває розслідування для встановлення осіб, причетних до посіву, та власника ділянки.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили у 27-річного мешканця Миколаєва понад три кілограми наркотиків. Його підозрюють у продажі кокаїну, амфетаміну, альфа-PVP та інших психотропів та наркоречовин. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
новини

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич

Скільки заробляє керівництво КП «Миколаївські парки»?

«Дякуємо за аналітику», — мерія Миколаєва призначила перевірку басейну «Зоря» після статті про «липові» чеки

СТАТТЯ

22 години тому

У Миколаєві потребують донорів 3 негативної групи крові

Головне сьогодні