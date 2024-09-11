На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад ₴10 млн

На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція Херсонщини

У Бериславському районі Херсонщини поліцейські знайшли незаконний посів конопель, який, за оцінками, може коштувати більше 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Херсонської області.

Поліція спільно з бійцями спецпідрозділу перевірила ділянку, яку оточували дерева, і виявила, що вона використовувалась для незаконного вирощування конопель. Під час спеціальної операції правоохоронці виявили понад тисячу кущів, які були доглянуті і отримували крапельне зрошення.

Поліцейські знищили більшість рослин на місці, а частину відібрали для експертизи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне вирощування конопель, що передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

На Херсонщині поліцейські знайшли посів конопель на понад 10 мільйонів гривень. Фото: Поліція Херсонщини

Наразі триває розслідування для встановлення осіб, причетних до посіву, та власника ділянки.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили у 27-річного мешканця Миколаєва понад три кілограми наркотиків. Його підозрюють у продажі кокаїну, амфетаміну, альфа-PVP та інших психотропів та наркоречовин. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.