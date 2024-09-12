Будівля Миколаївської міської ради. Фото "МикВісті"

Миколаївська міська рада планує придбати у комунальну власність дві нежилих будівлі для потреб громади.

Мер міста підписав розпорядження про створення робочих груп, які вивчатимуть ці питання.

Планується придбати нежитлову будівлю по вулиці Новозаводській, 7б/1. Зазначається, що вона слугуватиме додатковими приміщеннями для розміщення адміністративного персоналу комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Розміщення будівлі по вулиці Новозаводській, 7б/1

Також у комунальну власність мають придбати нежитлову будівлю по вулиці Павла Скоропадського, 1 (колишня Адмірала Макарова). Приміщення мають використати під протезно-ортопедичну майстерню на базі комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 4», яка і розміщена за вказаною адресою.

Розміщення будівлі по вулиці Павла Скоропадського, 1

Питання придбання будівель розглядатимуть дві спеціально створені робочі групи з відповідних фахівців виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій міської ради, а також представника громадської ради ринку нерухомості. Головою обох груп призначили першого заступника міського голови Віталія Лукова. Заступником робочих груп буде Тетяна Дмитрова — заступниця начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради.

Продавці будівель направлять на розгляд робочих груп незалежну оцінку про вартість об’єктів та необхідну технічну документацію. За результатами розгляду, міському голові Олександру Сєнкевичу направлять пропозиції щодо можливості придбання будівель.

Нагадаємо, що аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні продали на аукціоні за 3,5 мільйона гривень. Об'єкт приватизації складається з будівлі дитячої інфекційної лікарні, побудованої у 1980 році, а також інших службових приміщень, зокрема будівлі очисних споруд, сараю, гаражів та прохідних. В аукціоні взяв участь лише один учасник — ТОВ «ПАЕК-інвест».