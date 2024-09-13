У миколаївському університеті Сухомлинського хочуть зробити бомбосховище: виш вже замовив проєкт

Миколаївський Національний університет імені Василя Сухомлинськог, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського планують зробити бомбосховище. Наразі виш замовив відповідний проєкт.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Вартість проєкту будівництва бомбосховища складає 1 мільйон 495 тисяч гривень. Договір на його розробку педагогічний університет укладав пока конкурсом з компанією «Архстиль», яка має здати готовий проєкт вже до 31 грудня 2024 року.

Це київська компанія, яка працює лише сім місяців і спеціалізується на діяльності у сфері архітектури, будівництві житлових і нежитлових приміщень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Її керівниця – Анастасія Кадигроб.

Проєкт будівництва бомбосховища, відповідно до укладеного договору, має містити інформацію про архітектурно-будівельні рішення, опалення, вентиляцію, водопровід та каналізацію, електрообладнання та електроосвітлення, пожежну сигналізацію, генеральний план та благоустрій, кошторисну документацію.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста — Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни.

Однак університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який і був зруйнований обстрілом РФ.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.

А у вересні 2024 року до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.