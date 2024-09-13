У миколаївському університеті Сухомлинського хочуть зробити бомбосховище: виш вже замовив проєкт
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- Юлія Бойченко
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8:00, 13 вересня, 2024
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В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського планують зробити бомбосховище. Наразі виш замовив відповідний проєкт.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».
Вартість проєкту будівництва бомбосховища складає 1 мільйон 495 тисяч гривень. Договір на його розробку педагогічний університет укладав пока конкурсом з компанією «Архстиль», яка має здати готовий проєкт вже до 31 грудня 2024 року.
Це київська компанія, яка працює лише сім місяців і спеціалізується на діяльності у сфері архітектури, будівництві житлових і нежитлових приміщень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Її керівниця – Анастасія Кадигроб.
Проєкт будівництва бомбосховища, відповідно до укладеного договору, має містити інформацію про архітектурно-будівельні рішення, опалення, вентиляцію, водопровід та каналізацію, електрообладнання та електроосвітлення, пожежну сигналізацію, генеральний план та благоустрій, кошторисну документацію.
Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського
15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста — Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.
Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни.
Однак університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який і був зруйнований обстрілом РФ.
Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.
А у вересні 2024 року до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.