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У миколаївському університеті Сухомлинського хочуть зробити бомбосховище: виш вже замовив проєкт

Миколаївський Національний університет імені Василя Сухомлинськог, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»Миколаївський Національний університет імені Василя Сухомлинськог, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського планують зробити бомбосховище. Наразі виш замовив відповідний проєкт.  

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Вартість проєкту будівництва бомбосховища складає 1 мільйон 495 тисяч гривень. Договір на його розробку педагогічний університет укладав пока конкурсом з компанією «Архстиль», яка має здати готовий проєкт вже до 31 грудня 2024 року.

Це київська компанія, яка працює лише сім місяців і спеціалізується на діяльності у сфері архітектури, будівництві житлових і нежитлових приміщень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Її керівниця – Анастасія Кадигроб. 

Проєкт будівництва бомбосховища, відповідно до укладеного договору, має містити інформацію про архітектурно-будівельні рішення, опалення, вентиляцію, водопровід та каналізацію, електрообладнання та електроосвітлення, пожежну сигналізацію, генеральний план та благоустрій, кошторисну документацію.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста — Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни

Однак університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який і був зруйнований обстрілом РФ.

Миколаївський національний університет імені Василя СухомлинськогоМиколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.

А у вересні 2024 року  до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.

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