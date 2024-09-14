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За заслуги перед містом нагородили миколаївських комунальників та працівників міськради

З нагоди Дня міста нагороди отримали миколаївські працівники комунальних підприємств та установ, представники Червоного Хреста, співробітники міської ради, а також колективи підприємств, які допомагали боронити Миколаїв.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Нагородження розпочалося з виконання державного гімну та хвилини мовчання за воїнами, які віддали своє життя за Україну.

Під час урочистостей миколаївцям з нагоди свята вручили почесну відзнаку «За заслуги перед містом  Миколаїв», нагороду «За оборону Миколаєва» ІІ ступеня, Почесні грамоти та Подячні листи міського голови.

«Якщо усі ми будемо гарно та якісно працювати, з відповідальністю ставитися до своєї справи, така довгоочікувана перемога ставатиме ближчою. Я дякую вам за внесок у розвиток Миколаєва, активну громадську позицію і професіоналізм», — привітав присутніх мер міста Олександр Сєнкевич.

Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада
Вручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська радаВручення нагород з нагоди Дня міста. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що з нагоди Дня міста комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» створило спеціальні значки, присвячені миколаївському тролейбусу та трамваю.

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