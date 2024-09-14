З полону повернулися 20 миколаївських морпіхів. Фото: 36 ОБрМП

У суботу, 14 вересня, у результаті обміну Україні вдалося повернути з російського полону 20 морпіхів з миколаївської 36 бригади.

Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.

«Командування 36 окремої бригади морської піхоти зустріло та привітало наших побратимів з поверненням на вільну українську землю. Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусиль для повернення наших побратимів з російського полону! Радіємо разом з родинами та близькими наших воїнів. Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося!», — йдеться у повідомленні.

Загалом сьогодні з російського полону повернули ще 103 українських воїнів, серед них — воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

З полону повернулися 20 миколаївських морпіхів. Фото: 36 ОБрМП

З полону повернулися 20 миколаївських морпіхів. Фото: 36 ОБрМП

З полону повернулися 20 миколаївських морпіхів. Фото: 36 ОБрМП

З полону повернулися 20 миколаївських морпіхів. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, що 13 вересня з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.