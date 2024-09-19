За рік через український морський коридор транспортували 70 млн тонн вантажів. Фото: Укрнет

За рік роботи морського коридору з українських портів вийшли понад 2500 суден, які вивезли 70 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що також завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

— Нарощуємо наші спроможності. За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше зерно, – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українським коридором у Чорному морі вже експортували 55 мільйонів тонн продукції до 45 країн світу.

Раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.