У Миколаївській області 18-19 вересня очікується гроза. Фото: Кореспондент

В Миколаївській області гроза збережеться до кінця доби 18 вересня та вночі 19 вересня.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі буде гроза та невеликий дощ, температура повітря — до 19°.

19 вересня вдень опадів не передбачається, повітря прогріється до 25 градусів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині минулої доби, 17 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.