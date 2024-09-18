  • четвер

    19 вересня, 2024

  • 17.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 17.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Синоптики прогнозують грозу на Миколаївщині на 18-19 вересня

У Миколаївській області 18-19 вересня очікується гроза. Фото: КореспондентУ Миколаївській області 18-19 вересня очікується гроза. Фото: Кореспондент

В Миколаївській області гроза збережеться до кінця доби 18 вересня та вночі 19 вересня.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі буде гроза та невеликий дощ, температура повітря — до 19°.

19 вересня вдень опадів не передбачається, повітря прогріється до 25 градусів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині минулої доби, 17 вересня, вогнеборці 36 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала понад 50 гектарів.

Читайте також:

новини

Двоє нардепів з Миколаївщини голосували за перейменування Первомайська та Южноукраїнська

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві триває підготовка до демонтажу будинку на Пограничній — цим займеться ПРООН

Аліса Мелік-Адамян
новини

Служба відновлення Миколаївщини хоче за ₴507 млн відремонтувати дорогу, на яку з 2023 року витратили майже ₴150 млн

Олена Козубовська
новини

В ОВА повідомили, що ліквідували 96% стихійних сміттєзвалищ на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

«Справа зависла у суді», — бізнесмен розповів, що вже рік не може добитися рішення по закупівлям з реконструкції водогону у Миколаєві

Юлія Бойченко

«Миколаївські парки» планують закупити 15 тис. кущів бірючини та барбарису за ₴3,5 млн

Низка вулиць Миколаєва завтра залишаться без світла через поточний ремонт: адреси

8 годин тому

У зоопарку Миколаєва частково оголосили карантин через пташиний грип

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні