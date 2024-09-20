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У громаді Миколаївщини обладнали перший майданчик для вигулу та тренування собак

У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»

У Новобузькій громаді Миколаївщини з’явився pet-friendly простір для відпочинку з домашніми улюбленцями.

Про це повідомили в офісі «U-LEAD з Європою» — програмі співпраці між українським урядом, Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Данією та Словенією.

У Новобузькій громаді, де раніше не було спеціальних зон для вигулу тварин, відкрито перший майданчик для домашніх улюбленців. Там є лавочки, тренажери для собак та місця для вигулу. Крім того, з’явився простір для молоді, де можна проводити час та спілкуватися.

Подібні простори для домашніх улюбленців та молоді створили у Куликівській громаді з Чернігівської, Новобузькій громаді з Миколаївської, Василівській громаді з Одеської та Миропільській громаді з Житомирської областей.

У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»
У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»
У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»
У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»У громадах з’явилися pet-friendly простори. Фото: «U-LEAD з Європою»

Нагадаємо, що у Миколаєві відкрили простір соціальної адаптації, який призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Також повідомлялося, що у Первомайську створили «Простір соціальної адаптації» для місцевих мешканців.

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