Федорова просить зібрати комісію ТБНС через спалах пташиного грипу в зоопарку Миколаєва

Головний вхід до Миколаївського зоопраку. Фото: Миколаївський зоопарк

В Миколаївському зоопарку, де виявили вірус пташиного грипу не дотримуються карантину.

Про це написала депутатка Миколаївської облради, лікар-інфекціоніст Світлана Федорова.

За її словами, попри загибель птахів у зоопарку, яку пов’язують із пташиним грипом, зона оріентології недостатньо ізольована, а відвідувачі продовжують годувати тварин та контактувати з ними.

— Журавлі, голуби та інші птахи спокійно перебувають серед відвідувачів, яких у зоопарку дуже багато, оскільки сьогодні вихідний день. Немає належної ізоляції небезпечних зон. Я знайшла огороджену стрічкою ділянку, куди без проблем можуть заходити люди. Діти та дорослі годують павичів і орлів, не усвідомлюючи можливих ризиків. Дехто навіть наближається до зони, яка огороджена лише тонкою стрічкою, – зазначила депутатка.

Попри карантин у Миколаївському зоопарку гуляють люди з дітьми. Скриншот з відео Світлани Федорової Попри карантин у Миколаївському зоопарку гуляють люди з дітьми. Скриншот з відео Світлани Федорової Попри карантин у Миколаївському зоопарку гуляють люди з дітьми. Скриншот з відео Світлани Федорової

Вона закликала місцеву владу негайно зібрати комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТБНС), щоб ухвалити рішення про закриття зоопарку на період карантину.

— Потрібно терміново зібрати комісію ТБНС, щоб ухвалити рішення про закриття цієї локації на період карантину та перевірити всіх, хто звертається до лікарів із симптомами грипу. Це питання безпеки як для тварин, так і для людей. Мені незрозуміло, чому досі не закрито зоопарк, враховуючи ситуацію з пташиним грипом. Ми пам’ятаємо, скільки смертей викликала ця інфекція в минулому, коли були тяжкі пневмонії та енцефаліти. У нас в Миколаєві навіть не перевіряють пацієнтів на лихоманку Західного Нілу чи пташиний грип, – підкреслила вона.

На думку лікарки, ігнорування цієї проблеми може мати серйозні наслідки не лише для мешканців Миколаєва, а й для прилеглих територій, враховуючи близькість до епідемічно небезпечних зон. Світлана Федорова закликала населення утримуватися від відвідування зоопарку та контакту з птахами в прилеглих районах.

— Не ходіть у зоопарк найближчими днями та утримуйтесь від контакту з птахами навіть у прилеглих до нього районах.Якщо не вжити заходів, нова епідемія може мати тяжкі наслідки для всієї громади. Люди повинні розуміти, що контакт із хворими птахами може призвести до серйозних захворювань. Ми не можемо дозволити собі ризикувати життями людей, – зазначила лікарка.

Нагадаємо, що. У Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.