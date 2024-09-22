Херсонська ритуальна служба хоче до кінця року встановити 40 меморіальних комплексів для загиблих військових

Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосила тендер на закупівлю 40 меморіальних комплексів, які встановлять на могилах загиблих військових.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Замовник планує витратити на памʼятники 1, 9 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, меморіальний комплекс має бути виготовлений з каменю габро та граніту. Підрядник повинен виготовити комплекс, який складатиметься з з плити, гранітної тумби, хреста та таблички, на якій буде вказані дані загиблого воїна. На гранітній тумбі має бути вигравіювана фотографія загиблого та знімки його нагород.

Так повинен виглядати меморіальний комплекс. Скриншот з тендерної документації

«На тумбі, ліворуч клеїться вставка гранітна полірована під фото, в якій розташована кольорова фотографія військовослужбовця (розмір 30х40), яка виконана по технології Тріплекс (кольоровий). Фотографія погоджуються з рідними військового, знімки нагород розташовуються симетрично фотографії з правого боку. По середині наноситься текст - військове/спеціальне звання, військове формування; військова частина; інформація про нагороди, позивний», — йдеться у тендерній документації.

Доставити меморіальні комплекси замовнику переможець тендеру повинен до 30 листопада цього року. Подача тендерних пропозицій триватиме до 27 вересня.