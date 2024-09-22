Херсонська ритуальна служба хоче до кінця року встановити 40 меморіальних комплексів для загиблих військових
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- Олена Козубовська
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11:42, 22 вересня, 2024
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Комунальне підприємство «Ритуальна служба міста Херсона» оголосила тендер на закупівлю 40 меморіальних комплексів, які встановлять на могилах загиблих військових.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».
Замовник планує витратити на памʼятники 1, 9 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, меморіальний комплекс має бути виготовлений з каменю габро та граніту. Підрядник повинен виготовити комплекс, який складатиметься з з плити, гранітної тумби, хреста та таблички, на якій буде вказані дані загиблого воїна. На гранітній тумбі має бути вигравіювана фотографія загиблого та знімки його нагород.
«На тумбі, ліворуч клеїться вставка гранітна полірована під фото, в якій розташована кольорова фотографія військовослужбовця (розмір 30х40), яка виконана по технології Тріплекс (кольоровий). Фотографія погоджуються з рідними військового, знімки нагород розташовуються симетрично фотографії з правого боку. По середині наноситься текст - військове/спеціальне звання, військове формування; військова частина; інформація про нагороди, позивний», — йдеться у тендерній документації.
Доставити меморіальні комплекси замовнику переможець тендеру повинен до 30 листопада цього року. Подача тендерних пропозицій триватиме до 27 вересня.
Вшанування загиблих військових на Миколаївщині
У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.
Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:
- кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;
- кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;
- Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.
Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.
Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.
Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.
Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.
Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.
Нагадаємо, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.
2 липня 2024 року на Миколаївщині в селищі Себине та Костянтинівці відкрили Алеї Слави в пам'ять про загиблих захисників.
Також нагадаємо, що у Миколаєві до кінця 2024 року планують оновити меморіальний комплекс на честь 68-ми десантників-ольшанців.