З Надеждівки на Шампань: посольство Франції завадило перейменуванню села на Одещині, — ЗМІ

Село Надеждівка на Одещині. Фото з сайту glavcom.ua

Перейменування села Надеждівка на Одещині на Шампань скасували через втручання посольства Франції. Спочатку населений пункт Арцизької громади мав отримати нову назву, але його вилучили з постанови.

Про це стверджують журналісти одеського видання «Бесарабія INFORM», посилаючись на старосту села Дмитра Терзі.

Зазначається, що посольство Франції звернулося до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням не перейменовувати Надеждівку на Шампань.

Причина полягає в тому, що відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, географічне зазначення «Champagnе» і його українська транскрипція «Шампань» будуть під захистом з 1 січня 2026 року. Це суперечить міжнародним зобов’язанням України.

«Тому, з метою сприяти повній імплементації Угоди про асоціацію, яка поєднує нас, та запобігти ускладненню прийдешнім переговорам про вступ, ми були б вдячні за утримання від винесення на розгляд зазначеного клопотання про зміну назви села Надеждівка», — йдеться в документі.

Документ від посольства Франції з проханням не перейменовувати Надеждівку в Шампайн. Фото оприлюднило видання «Бессарабія Infоrm»

У березні цього року парламентський Комітет з питань організації державної влади схвалив перейменування, адже в селі працює фірма «Шампань Україна», яка вирощує виноград і сільгоспкультури. Наразі ж вирішується, яку назву обрати замість раніше запропонованої.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 19 вересня ухвалила рішення про перейменування кількох населених пунктів у Одеській області. З'явилися такі нові назви, як Новий Париж, Вишневе і Катлабуг.

А по місту Южне нардепи голосуватимуть окремо. Постанову стосовно його перейменування в залу винесуть після 5 жовтня. Як відомо, місту хочуть дати назву Порт-Аненталь. Це історична назва німецької колонії, яка існувала в регіоні.