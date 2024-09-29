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Сили ППО збили чотири безпілотники у небі над Миколаївщиною

Shahed, фото: Getty ImagesShahed, фото: Getty Images

На Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 28 вересня, об 11:02 та 12:55 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV.

«Внаслідок одного з обстрілів, у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Тілесних ушкоджень зазнали двоє мешканців будинку – подружжя пенсіонерів. Постраждалих госпіталізовано до Миколаєва. Наразі їх стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Також унаслідок нічної атаки дронами Shahed-131/136 в Шевченківській громаді було пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Постраждалих немає, інформація уточнюється.

Нагадаємо, в пʼятницю, 27 вересня, російська армія обстрілювала територію Миколаївської області FPV-дронами та вдарили керованою авіаційною бомбою. У ніч на 28 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136.

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