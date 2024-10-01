Земля належить лісовому фонду України: на Одещині виявили плантацію конопель на майже ₴300 млн

На Одещині виявили плантацію конопель на майже 300 млн грн, фото: Нацполіція

В Одеській області, за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою правоохоронці виявили плантацію конопель на близько 300 мільйонів гривень.

Розмір плантації, де росло 332 тисяч кущів рослини, дорівнював 10 футбольним полям, повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що плантація знаходилася на ділянці неназваного села у Роздільнянському районі за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою.

Поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.

Загальна вартість сотень тисяч кущів конопель за цінами «чорного» ринку сягає близько 300 мільйонів гривень.

Зазначається, що виявлені нарковмісні рослини було знищено. Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.

На Одещині виявили плантацію конопель на майже 300 млн грн, фото: Нацполіція На Одещині виявили плантацію конопель на майже 300 млн грн, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що двох мешканців Вознесенського району підозрюють у незаконному вирощуванні 104 кущів конопель лісосмузі Вознесенська.