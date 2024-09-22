У лісосмузі Вознесенська виявили плантацію коноплі: поліцейські затримали двох місцевих жителів
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- Аліна Квітко
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6:50, 22 вересня, 2024
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Двох мешканців Вознесенського району підозрюють у незаконному вирощуванні 104 кущів конопель.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що двоє місцевих вирощують наркотичні рослини у лісосмузі. Під час обшуку вони вилучили 104 кущі коноплі. Усе вилучене направили на експертне дослідження.
— Кущі вилучили у передмісті районного центру, чоловіки ретельно доглядали та обробляли коноплі, – розповіли в поліції.
Чоловіків 28 та 56 років затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманим оголосили про підозру за частиною 2 статті 310 КК України «Посів чи вирощування снодійного маку чи коноплі». Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи.
Нагадаємо, що у Березівському районі Одеської області правоохоронці вилучили у місцевого мешканця майже сотню кущів з наркотичним вмістом та близько пів кілограма наркотиків.