У лісосмузі Вознесенська виявили плантацію коноплі: поліцейські затримали двох місцевих жителів

Фото: Поліція Миколаївської області

Двох мешканців Вознесенського району підозрюють у незаконному вирощуванні 104 кущів конопель.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що двоє місцевих вирощують наркотичні рослини у лісосмузі. Під час обшуку вони вилучили 104 кущі коноплі. Усе вилучене направили на експертне дослідження.

— Кущі вилучили у передмісті районного центру, чоловіки ретельно доглядали та обробляли коноплі, – розповіли в поліції.

Чоловіків 28 та 56 років затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманим оголосили про підозру за частиною 2 статті 310 КК України «Посів чи вирощування снодійного маку чи коноплі». Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи.

Фото: Поліція Миколаївської області