Атака РФ по Одеській області завдала збитків довкіллю на понад ₴165 млн

Державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російської атаки 27 серпня по Одеській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька приватних будинків, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Також інспектори зафіксували, що в результаті обстрілу земельні ділянки були засмічені металевими уламкамками та будівельними відходами загальною площею майже 4000 квадратних метрів. Сума збитків складає понад 165 мільйонів гривень.

Зазначається, що інформацію передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Атака РФ на Одеську область 27 серпня, Фото: Держекоінспекція Атака РФ на Одеську область 27 серпня, Фото: Держекоінспекція Атака РФ на Одеську область 27 серпня, Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, на Миколаївщині, вчора, 30 вересня, росіяни атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Внаслідок чого, у селі Дмитрівка пошкоджено вантажний автомобіль.