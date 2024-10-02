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Пил на Миколаївщині: 2 жовтня якість повітря покращиться

На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»На Миколаївщині зафіксовано пилову імлу через східні вітри з Казахстану та Туркменістану. Фото: «МикВісті»

У середу, 2 жовтня,  на території Миколаївщини ще спостерігатиметься імли через пилову бурю, але вже набагато меньшої інтенсивністі та поступово осідатиме.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, в зоні перенесення пилу між Каспійським морем і територією України на даний момент проходить атмосферний фронт.

«Пил  з дощем там випадає в осад, тому інтенсивність його переміщення до нас тимчасово знизилась. Однак та «порція» пилу, яка вже перенеслась і спостерігається у вигляді імли - залишається в повітрі, повільно осідаючи», - йдеться у повідомленні.

Карта комп'ютерної моделі поширення пилу в атмосфері від Ventusky,Карта комп'ютерної моделі поширення пилу в атмосфері від Ventusky,
карта супутникового зображення хмарності від Windyкарта супутникового зображення хмарності від Windy

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, пилова буря в Україні, ймовірно, триватиме до п’ятниці, поки напрямок вітру не зміниться на південний і західний.

Нагадаємо, що 30 вересня на територію Миколаївської області східними вітрами принесло суміш пилу та диму із степів Казахстану і Туркменістану. 

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