Миколаївщина виконала регіональне замовлення на підготовку профтехспеціалістів на 81%

На Миколаївщині виконано регіональне замовлення на підготовку профтехспеціалістів на 81%. Фото: Факти

Миколаївська область завершила набір до закладів професійно-технічної освіти, виконавши регіональне замовлення на 81%. Загалом цього року до профтехосвіти зараховано 4 тисячі учнів, серед яких 1 673 — у місті та 2 356 — в області.

Про це розповіла заступниця директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Людмила Комісарова під час засідання комісії обласної ради з питань освіти, пишуть «МикВісті».

У деяких закладах, зокрема Казанківському аграрному ліцеї, перевиконано регіональне замовлення на 120% за технічними професіями, такими як зварювальник та автомонтер.

— Цього року ми виконали регіональне замовлення на 81%. Це трохи менше у відсотковому співвідношенні, ніж минулого року, але кількість наших учнів фактично більша. Практично 70% наших випускників цьогоріч було працевлаштовано. Хоча найнижчий показник працевлаштування спостерігався у 2022 році (32%), сьогодні ситуація значно покращилася. Ми набираємо учнів в основному під роботодавця, тому на кожного нашого здобувача освіти є договір на проходження практики, — зазначила Людмила Комісарова.

За словами Людмили Комісарової на Миколаївщині діє 12 закладів сільськогосподарського спрямування, два заклади для підготовки фахівців у сфері громадського харчування, 11 закладів для промисловості та два для сфери послуг. Планується відкриття нових професій, зокрема кухарів, майстрів ресторанного обслуговування, монтажників інформаційно-комунікаційного устаткування.

Нагадаємо, що станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.