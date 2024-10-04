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Воїни-Невидимки: 41 ОМБр запрошує приєднатися до команди розвідників

Прапор 41 окремої механізованої бригади, Фото взято з сайту tenti.in.uaПрапор 41 окремої механізованої бригади, Фото взято з сайту tenti.in.ua

Військовослужбовці 41 окремої механізованої бригади шукають розвідників та запрошують приєднатися до команди.

Розвідники у своїй діяльності застосовують унікальні технічні та програмні засоби, безпілотні літальні комплекси, роботизовані платформи, в тому числі, іноземного виробництва, які на полі бою довели свою ефективність, влучність та досконалість, пише 41-а бригада у Facebook.

«Прагнеш стати Воїном-Невидимкою у 41 окремій механізованій бригаді, справжнім нічним жахіттям для ворога? Розвідка — це інтелект сучасної війни! Вона забезпечує своєчасність, точність та достовірність інформації в протистоянні з противником», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними принципами діяльності розвідників є оперативність, прихованість, технологічність, виточненість та мудрість. 

Цінності розвідників — патріотизм, сміливість, професіоналізм, лідерство, бойовий дух, мотивація на досягнення мети, честь, доблесть та звитяга, пишуть бійці.

«Розвідники використовують останні світові досягнення оперативно-тактичного мистецтва, найсучасніші методи, способи та прийоми добування розвідувальних відомостей, швидкої їх обробки, аналізу та оцінки», — зазначається у повідомленні.

За більш детальною інформацією можна звертатись за телефона: +380 96 087 4598.

Нагадаємо, громада Миколаєва передала захисникам партію дронів у кількості 100 штук.

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