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Пташки для ЗСУ: громада Миколаєва передала захисникам чергову партію дронів

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської міської ради

  • 13:53, 30 вересня, 2024

Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська радаГромада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв продовжує системно допомагати армії та підтримувати наші Збройні Сили. Нещодавно чергову партію дронів у кількості 100 штук від громади міста передали 54 ОМБр.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

«Сподіваємося на їх ефективне використання, що вони знищать якомога більше ворогів. Тому передаємо їх вам з надією», — звернувся до військових депутат міськради Федір Панченко.

Дрони отримав представник бригади з позивним «Мер».

«Хочу подякувати платникам податків Миколаєва за системну допомогу. Ці дрони дуже добре себе зарекомендували. Вже завтра вони нищитимуть ворога та наближатимуть нашу перемогу», — подякував військовослужбовець.

Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська радаГромада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада
Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська радаГромада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що раніше громада Миколаєва передала одному зі спецпідрозділів Національної поліції, який виконує бойові задачі на фронті, чергову партію FPV-дронів.

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