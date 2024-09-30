Пташки для ЗСУ: громада Миколаєва передала захисникам чергову партію дронів

Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв продовжує системно допомагати армії та підтримувати наші Збройні Сили. Нещодавно чергову партію дронів у кількості 100 штук від громади міста передали 54 ОМБр.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

«Сподіваємося на їх ефективне використання, що вони знищать якомога більше ворогів. Тому передаємо їх вам з надією», — звернувся до військових депутат міськради Федір Панченко.

Дрони отримав представник бригади з позивним «Мер».

«Хочу подякувати платникам податків Миколаєва за системну допомогу. Ці дрони дуже добре себе зарекомендували. Вже завтра вони нищитимуть ворога та наближатимуть нашу перемогу», — подякував військовослужбовець.

Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада Громада Миколаєва передала захисникам партію дронів. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що раніше громада Миколаєва передала одному зі спецпідрозділів Національної поліції, який виконує бойові задачі на фронті, чергову партію FPV-дронів.