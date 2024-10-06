Медіабаза Миколаїв запрошує медійників на тренінг із запобігання професійному вигоранню

Регіональний хаб Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» запрошує 12 жовтня на тренінг-практикум «Вигорання журналістів. Як уникнути?», який проведе психологиня в аналітичному напрямі, психотерапевтка за методом Cимволдрами Світлана Дабагян.

На учасників чекає трохи теорії, але основний акцент – на практичних вправах та інструментах, які допоможуть:

стабілізувати психологічний стан;

зберегти внутрішню рівновагу в умовах напруженої професійної діяльності.

Тренінг триватиме з 11:00 до 14:00 офлайн у Медіабазі Миколаїв.

Реєстрація обов'язкова за посиланням.

Нагадаємо, раніше у журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг експертів з кібербезпеки про зростання загроз в цифровому просторі та самозахист користувачів в інтернеті.