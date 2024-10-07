Освіта в умовах війни: 22 тисячі херсонських учнів навчаються дистанційно
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- Світлана Іванченко
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17:43, 07 жовтня, 2024
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Учні Херсонської громади третій рік навчаються дистанційно, 131 заклад освіти пошкоджений, дві школи повністю зруйновані.
Про особливості освітнього процесу на Херсонщині йдеться мова у репортажі Суспільного.
За словами начальниці міського управління освіти Наталі Журженко, у Херсонській громаді дистанційно навчається 22 тисячі учнів.
«Ми вже не перший рік в онлайні, на превеликий жаль, тому ці механізми вже відпрацьовані, в кожному закладі визначена платформа, на якій проводиться навчальний процес. Кожен педагог сформував дистанційні класи для свого предмету. В принципі, цьогоріч у нас небагато зусиль поклали на те, щоб розв'язувати організаційні питання. Цього року я зверталася до своїх колег-керівників і просила, щоб вони записували відео-уроки і заняття для дітей, тому що цього року ми передбачаємо відключення світла, особливо в зимовий період», — розповіла Журженко.
За її інформацією, внаслідок обстрілів російських військових у громаді пошкоджено 131 заклад освіти, дві школи повністю зруйновані.
Вчителька Людмила Дудник, яка викладає у 5-9 класах, розповіла про особливості онлайн навчання у прифронтовій зоні.
«Наша школа оснащена великим генератором. У випадку, якщо вимикається світло, дуже швидко наші хлопці-волонтери вмикають генератор, розкладають старлінк і процес навчання знову ж таки продовжується. Тому я проводжу уроки саме зі школи», — розповідає Дудник.
Раніше «МикВісті» публікували коментар миколаївського міський голова Олександра Сєнкевича щодо підготовки укриттів в навчальних закладах.
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