Освіта в умовах війни: 22 тисячі херсонських учнів навчаються дистанційно

Надпис на шкільній дошці перед початком війни, Фото Суспільне Херсон

Учні Херсонської громади третій рік навчаються дистанційно, 131 заклад освіти пошкоджений, дві школи повністю зруйновані.

Про особливості освітнього процесу на Херсонщині йдеться мова у репортажі Суспільного.

За словами начальниці міського управління освіти Наталі Журженко, у Херсонській громаді дистанційно навчається 22 тисячі учнів.

«Ми вже не перший рік в онлайні, на превеликий жаль, тому ці механізми вже відпрацьовані, в кожному закладі визначена платформа, на якій проводиться навчальний процес. Кожен педагог сформував дистанційні класи для свого предмету. В принципі, цьогоріч у нас небагато зусиль поклали на те, щоб розв'язувати організаційні питання. Цього року я зверталася до своїх колег-керівників і просила, щоб вони записували відео-уроки і заняття для дітей, тому що цього року ми передбачаємо відключення світла, особливо в зимовий період», — розповіла Журженко.

За її інформацією, внаслідок обстрілів російських військових у громаді пошкоджено 131 заклад освіти, дві школи повністю зруйновані.

Вчителька Людмила Дудник, яка викладає у 5-9 класах, розповіла про особливості онлайн навчання у прифронтовій зоні.

«Наша школа оснащена великим генератором. У випадку, якщо вимикається світло, дуже швидко наші хлопці-волонтери вмикають генератор, розкладають старлінк і процес навчання знову ж таки продовжується. Тому я проводжу уроки саме зі школи», — розповідає Дудник.

Раніше «МикВісті» публікували коментар миколаївського міський голова Олександра Сєнкевича щодо підготовки укриттів в навчальних закладах.