  • вівторок

    8 жовтня, 2024

  • 19.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 19.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Працівникам Херсонської ОВА обмежили використання Telegram

У Херсонській обласній військовій адміністрації обмежили використання месенджера Telegram. Ілюстраційне фото з відкритих джерелУ Херсонській обласній військовій адміністрації обмежили використання месенджера Telegram. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Херсонській обласній військовій адміністрації обмежили використання месенджера Telegram для службових цілей.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підписав відповідне розпорядження.

Згідно з ним, працівникам заборонено передавати робочу інформацію та здійснювати службову комунікацію через Telegram. Крім того, заборонено встановлювати клієнт Telegram та його веб-версію на службових комп’ютерах.

Однак розпорядженням визначили перелік працівників адміністрації, яким  дозволили використовувати месенджер Telegram у службовій діяльності.

Контролювати виконання розпорядження будуть не рідше одного разу на місяць.

Скриншот розпорядженняСкриншот розпорядження

Нагадаємо, що 20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток зроблено лише для тих, для кого використання месенджера є частиною службових обов’язків.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Засновник сервісу Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».

Останні новини про: Херсон

Херсонському водоканалу закуплять нове обладнання на понад ₴174 млн
Для прифронтових областей змінили умови пільгової іпотеки єОселя
У Херсоні затвердили міську програму «Екологія»: у ній є будівництво майданчика для сортування відходів руйнації

Читайте також:

новини

Богославськ замість Ольвіополя: в Раді внесли ще одну постанову про перейменування Первомайська

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсон

У Херсоні затвердили міську програму «Екологія»: у ній є будівництво майданчика для сортування відходів руйнації
Для прифронтових областей змінили умови пільгової іпотеки єОселя
Херсонському водоканалу закуплять нове обладнання на понад ₴174 млн

В Южноукраїнському ліцеї замінять понад півтисячі вікон за ₴12 млн

Юлія Бойченко

У Миколаєві вандали пошкодили клумби в сквері «Ради Європи»

Частина вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Вночі на Миколаївщині збили три «Шахеди»: доба пройшла без обстрілів

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Головне сьогодні