Працівникам Херсонської ОВА обмежили використання Telegram

У Херсонській обласній військовій адміністрації обмежили використання месенджера Telegram. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Херсонській обласній військовій адміністрації обмежили використання месенджера Telegram для службових цілей.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підписав відповідне розпорядження.

Згідно з ним, працівникам заборонено передавати робочу інформацію та здійснювати службову комунікацію через Telegram. Крім того, заборонено встановлювати клієнт Telegram та його веб-версію на службових комп’ютерах.

Однак розпорядженням визначили перелік працівників адміністрації, яким дозволили використовувати месенджер Telegram у службовій діяльності.

Контролювати виконання розпорядження будуть не рідше одного разу на місяць.

Скриншот розпорядження

Нагадаємо, що 20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Виняток зроблено лише для тих, для кого використання месенджера є частиною службових обов’язків.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Засновник сервісу Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».