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Головний архітектор Миколаєва звернувся до Креміня, щоб оштрафувати компанію за російськомовну рекламу «руської бані»

Рекламний борд по вулиці Аркасівській. Фото з контакт-центру Миколаївської міської радиРекламний борд по вулиці Аркасівській. Фото з контакт-центру Миколаївської міської ради

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради звернувся до уповноваженого з питань захисту державної мови Тараса Кременя з проханням притягнути до відповідальності місцеву компанію за розміщення реклами російською мовою. 

Про це повідомив директор департаменту, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час засідання виконавчого комітету міської ради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про п’ять рекламних щитів на вулиці Аркасівській (Пушкінській), які належать приватному підприємству «Інвестиційна група «Віпос». За словами Євгена Полякова, компанія мала прибрати російськомовну рекламу згідно з вимогами законодавства, але цього не зробила.

Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» порушника можуть покарати простим попередженням у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше. За повторне протягом року вчинення порушення на порушників буде накладатися штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900 грн).

Раніше «МикВісті» писали, що підприємство звернулося до міської ради з проханням анулювати дозволи на використання цих рекламних конструкцій. Однак, це не знімає з компанії відповідальність за демонтаж російськомовної реклами. Виконком підтримав рішення про анулювання дозволів, але підприємству доведеться прибрати російськомовну рекламу протягом 10 днів та впорядкувати території навколо рекламних конструкцій.

— Даний проєкт рішення підготовлений у зв’язку з ситуацією яка склалася на вулиці Аркасівській, там від кільця до вулиці Адмірала Макарова є беклайти на яких розміщена реклама російською мовою, що заборонено законодавством. Ми маємо дозвільні документи на ці беклайти компанії яка повинна це прибрати, однак цього не відбувається. Також ми отримали заяву, що вони просять анулювати ці дозволи, і взагалі не будуть користуватися ними, — пояснив Євген Поляков.

Нагадаємо, раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.

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