На Одещині затримали трьох чоловіків і посередницю, які намагались потрапити до Молдови

На Одещині затримали трьох чоловіків, які намагались потрапити до Молдови, фото: ДПС

В Одеській області затримали трьох чоловіків при спробі незаконно перетнути державний кордон України і потрапити до Молдови.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Зазначається, що прикордонники зупинили легковий автомобіль для перевірки. У ньому перебували троє чоловіків: 33-річний житель Івано-Франківщини, 27-річний киянин та 36-річний житель міста Татарбунари.

За словами прикордонників, чоловіки планували незаконно перетнути державний кордон України і потрапити до сусідньої Молдови.

Посередниця, фото: ДПС

Того ж вечора в пункті пропуску «Табаки» затримали посередницю — 44-річну жительку міста Болград. За інформацією охоронців кордону, вона збирала кошти та надавала чоловікам тимчасове житло перед відправкою. Вартість послуг склала 11 тисяч доларів за людину.

Один із затриманих сплатив усю суму. Інший переказав шість тисяч доларів на криптогаманець, а решту планував віддати у Молдові, підкреслили у відомстві.

На чоловіків склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 КупАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Відповідні адмінматеріали за частиною 3 статті 332 КК України склали також на посередницю. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до пʼяти років.

Нагадаємо, двоє жителів Роздільнянського району Одеської області незаконного переправлення чоловіків з України через кордон. За 7 тисяч доларів вони допомагали потрапити чоловікам до Придністровʼя.