Вознесенське комунальне підприємство «Регспод» виграло конкурс і стягуватиме плату за паркування по місту

Інспектори паркування у Вознесенську. Фото з Facebook.

У Вознесенську провели конкурс та призначили комунальне підприємство «Регспод» обслуговувати та стягувати плату за паркування.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення Вознесенської міської ради.

Зазначимо, що у травні цього року працівники Антимонопольного комітету під час перевірки встановили, що КП «Регспод» займається питаннями паркування у місті без конкурсу.

Після цього у Вознесенській міській раді провели відповідний конкурс у якому виграло те саме комунальне підприємство «Регспод».

У проєкті рішення, яке винесуть на сесію, пропонується затвердити перелік місць для паркування, якими опікуватиметься КП. Загалом мова йде про 149 паркувальних місць площею 2450 квадратних метрів.

Скриншот проєкту рішення

Також у документі зазначається, що ставка збору за кожен день паркування становитиме за 1 квадратний метр — 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня цього року. Зазначимо, що мінімальна заробітна плата з 1 січня становить 7100 гривень.

Після ухвалення на сесії міської ради, рішення почне діяти з 1 листопада цього року.

Нагадаємо, що відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради почав працювати лише у травні 2023 року. Інспектори слідкували за дотриманням правил паркування в місті. Ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.

Паркування у Миколаєві

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

10 липня 2024 року повідомлялося, що у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Також нагадаємо, що за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.