У ЄС відреагували на удари Росії по портах Одеси: Це відповідь тим, хто каже, що мир із Путіним можливий

Судно, пошкоджене унаслідок атаки РФ по Одещині 6 жовтня, фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, пише «Європейська правда».

Він нагадав, що протягом останніх днів РФ збільшила атаки на цивільні судна, що перевозять українське зерно у Чорному морі.

Стано перерахував, що балістичними ракетами було уражено два кораблі, один з Панами, другий — з Палау, кілька днів тому було атаковане судно з Сент-Кітс і Невіс, минулого місяця Росія бомбардувала корабель з зерном для Єгипту, а перед цим — судно з Туреччини.

«Все це країни, які Путін називає дружніми. ... Всі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути припинені негайно. Це доводить, що Росія налаштована і далі робити їжу свою зброєю, наражаючи на ризик мільйони людей не в Україні чи Європі — а вразливих людей в Азії та Африці. І це путінська відповідь тим, хто каже, що мир з Путіним можливий», — наголосив речник ЄС.

Євросоюз закликає всі країни світу засудити російські атаки на свободу навігації та глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, що у ніч на 6 жовтня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

7 жовтня росіяни знову атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

Ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Одеський район балістичними ракетами. Ціллю ворога знову стала портова інфраструктура. Ворог влучив у цивільний контейнеровоз під прапором Панами.