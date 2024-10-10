В Києві стартує опалювальний сезон: Кличко назвав дату

Віталій Кличко оголосив про старт опалювального сезону, Фото: GettyImages/John Moore

З понеділка, 14 жовтня, в столиці розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, тепло подаватимуть за індивідуальними заявками від керівників цих установ, враховуючи специфіку закладу.

Міський голова зауважив, що тепло до житлових будинків подадуть коли середньодобова температура опуститься до +8С протягом трьох діб, і така тенденція до похолодання зберігатиметься.

«Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії», — Віталій Кличко.

Раніше повідомлялось, що Миколаєві планують збудувати енергогенеруючий комплекс, який забезпечить місто резервним джерелом теплопостачання. А також у місті дві спеціальні когенераційні установки забезпечуватимуть теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів.

Крім того, «Миколаївоблтеплоенерго» опублікувала проект реконструкції котельні по вулиці Миколаївська, 34 за 176 мільйонів гривень.