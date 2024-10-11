Українські учні випускних класів виїжджають за кордон, — Лісовий
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- Світлана Іванченко
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17:38, 11 жовтня, 2024
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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловив занепокоєння тим, що багато дітей, особливо хлопців, з 10-11 класів виїжджають за кордон.
Про це міністр заявив 11 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Ми спостерігаємо, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми намагаємося різними способами мотивувати їх залишатися в Україні», — зазначив Лісовий.
Він підкреслив, що Міносвіти повинно запропонувати випускникам якісну професійну, передвищу та вищу освіту, щоб спонукати їх залишатися в країні.
На думку Лісового західна освіта частково міфологізована, і часто виші, до яких їдуть українські діти, не є кращими за вітчизняні регіональні заклади освіти.
Крім того, за словами міністра, до кінця року планується запустити Імплементаційне агентство з реалізації шкільної реформи «Нова українська школа». Наразі в комісіях переглядаються освітні програми, а в подальшому це агентство буде реалізовувати ухвалені реформи.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що до рейтингу ТОП-200 шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року потрапила лише одна школа з Миколаєва — ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки, який опинився на 193-му місці.
Що з навчанням дітей в Миколаєві?
Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.
Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.
Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.
Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.
В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.
Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.
Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.
Зазначимо, що освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. До нього потрапили 199 шкіл регіону.
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