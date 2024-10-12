  • субота

    12 жовтня, 2024

  • 18.9°
    Гроза

    Миколаїв

  • 12 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.9° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У вихідні дні Миколаївська станція переливання крові працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові, архівне фото: «МикВісті»Донор крові, архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові 12 та 13 жовтня не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 14 жовтня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

Останні новини про: донорство

Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
У Миколаєві необхідні донори усіх груп крові
У Миколаєві потрібні донори з усіма групами крові

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: донорство

У Миколаєві потрібні донори з усіма групами крові
У Миколаєві необхідні донори усіх груп крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів

У Миколаїв завітав голова Держагентства відновлення: говорили про відновлення питної води в місті

Даріна Мельничук

«Працюємо заради людей», — мер Миколаєва підтримав колегу й однопартійця з Дніпра після заяв про тиск силовиків

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Щодо ексначальника поліції Миколаївщини Шайхета призначили службове розслідування після матеріалу Bihus.Info