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Спілкуватися українською мовою на перервах: МОН підтримало законопроєкт про українськомовне освітнє середовище

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: «МикВісті»Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: «МикВісті»

Міністерство освіти і науки підтримало пропозицію депутатів про створення українськомовного середовища у закладах освіти. Тобто обов’язково говорити українською не лише на заняттях, а й на перервах.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

Він розповів, що міністерство підтримало законопроєкт № 12086 «із деякими зауваженнями».

«Хотів би закцентувати на тому, щоб ми у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, передбачили можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот ЄС. Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя. Ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і насамперед — про розвиток української мови», — сказав Оксен Лісовий.

Окрім цього, Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти підтримали пропозицію щодо покращення вивчення історії Руси-України. У тестах на цю тему буде більше питань, але загальна їхня кількість та час на розв’язання не збільшаться.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловив занепокоєння тим, що багато дітей, особливо хлопців, з 10-11 класів виїжджають за кордон

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Зазначимо, що освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. До нього потрапили 199 шкіл регіону

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