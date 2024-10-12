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Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський

Вказівник Курськ. Фото: bug.org.uaВказівник Курськ. Фото: bug.org.ua

Російські війська намагалися відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські захисники продовжують утримувати свої позиції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що 11 жовтня обговорив ситуацію з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який надав звіт про ситуацію на фронті та перебіг Курської операції.

«Щодо Курської операції, були спроби Росії відтиснути наші позиції, але ми утримуємо визначені рубежі», – підкреслив Володимир Зеленський.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.

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