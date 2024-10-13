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На Сумщині евакуювали 36 тисяч місцевих

Евакуація дітей, фото: Національна поліція УкраїниЕвакуація дітей, фото: Національна поліція України

У Сумській області за час повномасштабної війни евакуювали понад 36 тисяч місцевих мешканців, з них — 6 469 дітей.

Про це повідомила Сумська ОВА з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту населення.

З усіх 34 населених пунктів, наближених до кордону з РФ, евакуювали всіх мешканців. Зараз триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області.

Також влада проводить обовʼязкову примусову евакуацію родин з дітьми з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком міста Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади. Примусова евакуація також стосується окремих населених пунктів Конотопського та Сумського районів.

З евакуацією допомагають працівники ДСНС у Сумській області та евакуаційна група «Білі янголи». Остання займається евакуацією родин з дітьми та громадян з прикордонних територій.

Нагадаємо, що військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. Тепер допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

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