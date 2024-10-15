Історія порятунку: як знання тактичної медицини врятували життя військовослужбовця 41-ї ОМБр

Сергій із позивним «Рік». Фото: 41 окремої механізованої бригади

Військовослужбовець 41 окремої механізованої бригади Сергій із позивним «Рік» розповів, як зміг врятуватися після підриву на ворожій міні.

Саме відмінні знання тактичної медицини врятували бійця, повідомляють на сторінці бригади у Facebook.

Подія сталася, коли військові 41 окремої механізованої бригади виконували завдання та забезпечували зв'язком підрозділи. Зненацька боєць із позивним «Рік» підірвався на замаскованій ворожій міні. Чоловіку відірвало вибухом праву ногу по коліно.

Росіяни почали обстрілювати цю місцину. Але боєць, незважаючи на страшний біль, наклав турнікет та туго забинтував рану, зупинивши крововилив. Далі він заховався у великий глибокий рівчак і вирішив за всяку ціну дістатись наших хлопців.

«Сергій повз, намагався кульгати на карачках та у повний зріст, спираючись на гілляки. Від болю та втоми падав і мусив знову повзти. Боєць дуже хотів пити, але там не було водойми», — йдеться у повідомленні.

Загалом «Рік» подолав декілька годин близько кілометра незнайомою місциною. Зв’язківець врешті зміг добратися до побратимів де його забрав реанімобіль. Медики відзначили професіоналізм воїна, який уміло допоміг собі та уникнув важких наслідків від поранення.

Нині «Рік» готується до протезування. Він вдячний й інструкторам з тактичної медицини, які навчили його поведінці у подібних ситуаціях.

Також боєць закликає військових і цивільних не нехтувати заняттями з тактичної медицини, що одного разу можуть врятувати життя на полі бою.

Сергій із позивним «Рік». Фото: 41 окремої механізованої бригади

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 41 окремої механізованої бригади шукають розвідників та запрошують приєднатися до команди.

Нагадаємо, що у травні цього року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагрудний «Хрест хоробрих» бойовому медику з Миколаївської області Олександру Раковському. Молодший сержант Олександр Раковський служить в мінометній батареї 22-ї окремої механізованої бригади. Родом чоловік із села Привільне Баштанського району. Участь у бойових діях він бере з січня 2023 року.