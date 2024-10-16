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На Миколаївщині запрацювали два нові пожежні підрозділи

Нові пожежні підрозділи відкрили в Миколаївському та Вознесенському районах, фото: ДСНС МиколаївщиниНові пожежні підрозділи відкрили в Миколаївському та Вознесенському районах, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївському та Вознесенському районах відкрили два нових підрозділи місцевої пожежної охорони, які реагуватимуть на виклики у різних населених пунктах.

Їх відкрили у селах Прибузьке та Дорошівка, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Йдеться про Галицинівський загін місцевої пожежної охорони, розташований у Миколаївському районі, який складається з двох відділень, з 22 вогнеборців та чотирьох одиниць пожежної техніки. Перше, яке вже працює, базується в селі Галицинове, друге — новостворене — у селі Прибузьке.

За словами рятувальників, вогнеборці гасять пожежі у шести населених пунктах. Вони загасили вже десятки пожеж, які виникли через російські обстріли та від яких кожного дня потерпали населені пункти Галицинівки в перший рік повномасштабного вторгнення.

«Наразі окупант продовжує тероризувати території громади, тож пожежні перебувають у повній бойовій готовності 24/7», — йдеться в повідомленні.

Відкриття добровільної пожежної команди також відбулось й у селі Дорошівка Вознесенського району. Вона реагуватиме на виклики в трьох населених пунктах.

Нові пожежні підрозділи відкрили в Миколаївському та Вознесенському районах, фото: ДСНС МиколаївщиниНові пожежні підрозділи відкрили в Миколаївському та Вознесенському районах, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше повідомлялось, що з початку 2024 року у житловому секторі на Миколаївщині виникло 576 пожеж, через що загинули 30 людей.

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