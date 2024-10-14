З початку року на Миколаївщині внаслідок пожеж в житловому секторі загинули 30 людей

Пожежа на території приватного будинку по вулиці Одеське шосе, фото: ДСНС

З початку 2024 року у житловому секторі на Миколаївщині виникло 576 пожеж, через що загинули 30 людей.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, з першим зниженням температурних показників кількість пожеж у приватному секторі збільшується.

Також з поточного року травмувалось ще 33 людини, при цьому підрозділами ДСНС було врятовано 25 людей, з них троє дітей.

Пожежі розподілились наступним чином:

Миколаївський район — 293 випадків;

Первомайський район — 107 пожеж;

Вознесенський район — 92 пожежі;

Баштанський район — 84 випадки.

Раніше, 12 жовтня, сталася пожежа на території приватного будинку по вулиці Одеське шосе у Миколаєві. Стало відомо, що на приватній території зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. Вже за 15 хвилин після виклику рятувальники локалізували пожежу, а за пів години — загасили. Її причина — підпал, повідомили в ДСНС.