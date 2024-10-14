З початку року на Миколаївщині внаслідок пожеж в житловому секторі загинули 30 людей
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- Марія Хаміцевич
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21:42, 14 жовтня, 2024
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З початку 2024 року у житловому секторі на Миколаївщині виникло 576 пожеж, через що загинули 30 людей.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, з першим зниженням температурних показників кількість пожеж у приватному секторі збільшується.
Також з поточного року травмувалось ще 33 людини, при цьому підрозділами ДСНС було врятовано 25 людей, з них троє дітей.
Пожежі розподілились наступним чином:
- Миколаївський район — 293 випадків;
- Первомайський район — 107 пожеж;
- Вознесенський район — 92 пожежі;
- Баштанський район — 84 випадки.
Раніше, 12 жовтня, сталася пожежа на території приватного будинку по вулиці Одеське шосе у Миколаєві. Стало відомо, що на приватній території зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. Вже за 15 хвилин після виклику рятувальники локалізували пожежу, а за пів години — загасили. Її причина — підпал, повідомили в ДСНС.
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