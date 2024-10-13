Невідомі підпалили господарчу споруду приватного двору у Миколаєві: рятувальники за півгодини загасили пожежу

Пожежа на території приватного будинку по вулиці Одеське шосе, фото: ДСНС

У суботу, 12 жовтня, сталася пожежа на території приватного будинку по вулиці Одеське шосе у Миколаєві.

Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 11:29, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Стало відомо, що на приватній території зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. Вже за 15 хвилин після виклику рятувальники локалізували пожежу локалізували, а за пів години – загасили. Її причина підпал, повідомили в ДСНС.

Рятувальникам тако вдалося врятувати від пожежі житловий будинок, розташований поруч. До гасіння залучалась 1 одиниця техніки, 4 рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч на 12 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed 131/136 та FPV-дронами. Через влучання одного з «Шахедів» у Снігурівській громаді виникла пожежа на фермерському господарстві.