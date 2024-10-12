  • субота

    12 жовтня, 2024

  • 18.9°
    Гроза

    Миколаїв

  • 12 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.9° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вночі атакували Миколаївщину дронами: через влучання «Шахеда» у Снігурівській громаді горіла ферма

Робота ППО. Фото: ukr.radioРобота ППО. Фото: ukr.radio

У ніч на 12 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками типу «Shahed 131/136» та FPV-дронами. Через влучання одного з «Шахедів» у Снігурівській громаді виникла пожежа на фермерському господарстві.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, Сили ППО збили в небі над Миколаївщиною ще три дрони «Shahed 131/136». Через падіння уламків БПЛА у Баштанському районі зайнялася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту. Також, росіяни вночі двічі атакували Куцурубську громаду.

«Сьогодні вночі, 12 жовтня, о 03:35 та 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV», — написав Віталій Кім.

За його даними, постраждалих внаслідок атак Миколаївщини в ніч на 12 жовтня немає.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою.Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги. 

Внаслідок російської атаки у Миколаєві пошкоджено житлові будинки, тому міська рада надасть матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті вікна.

Перед тим, ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69.

Останні новини про: Війна в Україні

Злочини проти дітей: херсонські правоохоронці відкрили понад 800 кримінальних проваджень
53% поляків готові приймати українських біженців: кількість прихильників зменшилася
На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних: росіяни атакували медзаклади та адмінбудівлю

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних: росіяни атакували медзаклади та адмінбудівлю
53% поляків готові приймати українських біженців: кількість прихильників зменшилася
Злочини проти дітей: херсонські правоохоронці відкрили понад 800 кримінальних проваджень

Щодо ексначальника поліції Миколаївщини Шайхета призначили службове розслідування після матеріалу Bihus.Info

У Миколаїв завітав голова Держагентства відновлення: говорили про відновлення питної води в місті