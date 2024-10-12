Росіяни вночі атакували Миколаївщину дронами: через влучання «Шахеда» у Снігурівській громаді горіла ферма

Робота ППО. Фото: ukr.radio

У ніч на 12 жовтня російські військові атакували Миколаївську область безпілотниками типу «Shahed 131/136» та FPV-дронами. Через влучання одного з «Шахедів» у Снігурівській громаді виникла пожежа на фермерському господарстві.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, Сили ППО збили в небі над Миколаївщиною ще три дрони «Shahed 131/136». Через падіння уламків БПЛА у Баштанському районі зайнялася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту. Також, росіяни вночі двічі атакували Куцурубську громаду.

«Сьогодні вночі, 12 жовтня, о 03:35 та 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV», — написав Віталій Кім.

За його даними, постраждалих внаслідок атак Миколаївщини в ніч на 12 жовтня немає.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, російська армія двічі вдарила по Миколаєву балістикою.Перший удар пролунав об 11:45, через 7 хвилин після початку повітряної тривоги.

Внаслідок російської атаки у Миколаєві пошкоджено житлові будинки, тому міська рада надасть матеріали, щоб тимчасово закрити вибиті вікна.

Перед тим, ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва, попередньо крилатими ракетами Х-59/Х-69.