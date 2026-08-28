На Миколаївщині горіли скирти сіна з цьогорічним урожаєм

На Миколаївщині горіло сіно. Ілюстративне фото: news.lent.az

Протягом доби, 27 серпня та вночі 28 серпня, на Миколаївщині сталися п’ять пожеж. Серед них — загоряння великих скирт сіна з урожаєм цього року у двох громадах.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Софіївці Первомайського району та Цвітковому Вознесенського району горіли скирти сіна. Площа кожної пожежі становила 50 квадратних метрів.

Реклама

Ще дві пожежі виникли через російські атаки. У Снігурівській громаді після удару дронами загорілися склади сільськогосподарського підприємства.

У селі Олександрівка Горохівської громади внаслідок атаки загорілися дах літньої кухні та легковий автомобіль. Також пошкоджені житловий будинок і ще одну автівку. У Новій Одесі рятувальники загасили пожежу сухої трави та сміття.

Загалом до гасіння залучили 12 рятувальників і чотири одиниці техніки, а також підрозділи місцевої пожежної охорони із Софіївки та Горохівки.

Раніше у ДСНС неодноразово повідомляли про пожежі на сільгоспугіддях Миколаївщини, через які знищувався майбутній урожай. В окремих випадках вогонь охоплював сотні гектарів.