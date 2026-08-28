Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства, будинок і автомобілі

Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства. Ілюстративне фото ДСНС

Упродовж минулої доби, 27 серпня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Снігурівській громаді внаслідок атаки пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства.

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Також у Баштанському районі російська армія двічі атакувала Горохівську та Снігурівську громади безпілотниками «Молнія».

У селі Олександрівка внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок і два автомобілі. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що Снігурівська громада останнім часом регулярно зазнає атак російських безпілотників. Зокрема, 23 серпня внаслідок удару «Молнії» у Снігурівці була пошкоджена лікарня.

Раніше, 12 серпня, російські дрони «Молнія» атакували громаду п’ять разів. Тоді у селі Тамарине пошкодило приватний будинок та господарську будівлю.