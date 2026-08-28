 Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства, будинок і автомобілі

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Головна Новини Оборона 8:15, 28 серпня, 2026

Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства, будинок і автомобілі

Через атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства. Ілюстративне фото ДСНСЧерез атаки дронів на Миколаївщині пошкоджені склади сільгосппідприємства. Ілюстративне фото ДСНС

Упродовж минулої доби, 27 серпня, росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Снігурівській громаді внаслідок атаки пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства.

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Також у Баштанському районі російська армія двічі атакувала Горохівську та Снігурівську громади безпілотниками «Молнія».

У селі Олександрівка внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок і два автомобілі. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що Снігурівська громада останнім часом регулярно зазнає атак російських безпілотників. Зокрема, 23 серпня внаслідок удару «Молнії» у Снігурівці була пошкоджена лікарня.

Раніше, 12 серпня, російські дрони «Молнія» атакували громаду п’ять разів. Тоді у селі Тамарине пошкодило приватний будинок та господарську будівлю.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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