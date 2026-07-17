На Миколаївщині під час пожеж вигоріли 4 гектари пшеничного поля

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Протягом 16 липня на території Миколаївської області зареєстрували 16 пожеж. Більшість із них виникла в екосистемах, також горіла пшениця.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві сталася пожежа у приватному секторі — загорілася господарча споруда на приватній території. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 20 квадратних метрів і не допустили його поширення на житловий будинок.

Ще 15 пожеж виникли в екосистемах. Зокрема, поблизу села Зарічне Миколаївського району вогонь охопив 4 гектари пшениці.

Крім того, горіли суха рослинність, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Загальна площа пожеж перевищила 13 гектарів.

До ліквідації займань залучили 90 рятувальників, 22 одиниці спецтехніки, а також підрозділи місцевих пожежних охорон сіл Пересадівка та Шевченкове. В окремих випадках із підвозом води допомагали місцеві фермери та підприємці.

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області 16 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом 15 липня та в ніч проти 16 липня на Миколаївщині сталися 12 пожеж. Дві з них виникли внаслідок російських атак.