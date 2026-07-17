На Миколаївщині під час пожеж вигоріли 4 гектари пшеничного поля
-
- Марія ХаміцевичКореспондентка
-
Протягом 16 липня на території Миколаївської області зареєстрували 16 пожеж. Більшість із них виникла в екосистемах, також горіла пшениця.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві сталася пожежа у приватному секторі — загорілася господарча споруда на приватній території. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 20 квадратних метрів і не допустили його поширення на житловий будинок.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Ще 15 пожеж виникли в екосистемах. Зокрема, поблизу села Зарічне Миколаївського району вогонь охопив 4 гектари пшениці.
Крім того, горіли суха рослинність, чагарники, пожнивні залишки та сміття. Загальна площа пожеж перевищила 13 гектарів.
До ліквідації займань залучили 90 рятувальників, 22 одиниці спецтехніки, а також підрозділи місцевих пожежних охорон сіл Пересадівка та Шевченкове. В окремих випадках із підвозом води допомагали місцеві фермери та підприємці.
Нагадаємо, що протягом 15 липня та в ніч проти 16 липня на Миколаївщині сталися 12 пожеж. Дві з них виникли внаслідок російських атак.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.