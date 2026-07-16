На Миколаївщині за добу загасили 12 пожеж, дві з них виникли через обстріли
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Протягом 15 липня та в ніч проти 16 липня на Миколаївщині зареєстрували 12 пожеж. Дві з них виникли внаслідок російських атак.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Одна з пожеж сталася після удару російських безпілотників по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Тоді наслідок атаки загинув 61-річний чоловік, також пошкоджено два цивільні судна.
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Ще одна пожежа виникла після атаки на сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді. Загинув 67-річний чоловік, а 65-річний чоловік дістав поранення. Він перебуває в лікарні у тяжкому, але стабільному стані. Також пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.
Окрім цього, у житловому секторі сталися три пожежі. У селі Бузьке горіла квартира на першому поверсі двоповерхового будинку. У Миколаєві рятувальники загасили пожежу на балконі квартири на шостому поверсі дев'ятиповерхівки. Ще за однією адресою в Миколаєві сталося коротке замикання електрощитка без подальшого горіння.
Інші сім пожеж виникли в екосистемах — горіли суха рослинність, чагарники та пожнивні залишки. Загальна площа займання перевищила 6 гектарів.
Нагадаємо, що 13 липня наймасштабніша пожежа у Миколаївській області виникла поблизу села Григорівка. Там загорілась пшениця, суха трава та лісосмуга. Вогонь охопив близько 6 гектарів, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на житловий будинок, трансформатор і поле з пшеницею площею 19 гектарів.
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