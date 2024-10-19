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На Миколаївщині підрядників підозрюють у змові на тендері з ремонту доріг у Вознесенську

На Миколаївщині підрядників підозрюють у змові на тендері з ремонту доріг у Вознесенську. Фото з відкритих джерелНа Миколаївщині підрядників підозрюють у змові на тендері з ремонту доріг у Вознесенську. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині підрядників підозрюють у нечесній конкуренції під час торгів на ремонт доріг к Вознесенську.

Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що закупівлі проводились у 2021 році Управлінням житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

«Розпочало розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ «Доргранд» та ФОП Оганесян М.О. порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час їх спільної участі в торгах на закупівлю послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що є обставини, які вказують, що підрядники діяли узгоджено. Відповідна справа розглядається.

Відповідно до даних системи публічних закупівель Prozorro, у 2021 році був проведений тендер на поточний ремонт доріг у Вознесенську вартістю 331 тисячу 315 гривень. Цю суму запропонувала фізична особа підприємець «ОГАНЕСЯН МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА», яка і стала переможцем торгів. Інший учасник — товариство «Доргранд» пропонувало 305 тисяч 658 гривень.

Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro

Нагадаємо, що у Южноукраїнську за майже 7 мільйонів гривень відремонтують дорогу вздовж об’єднаного садівничого товариства «Бузьке» до села Бузьке Костянтинівського старостинського округу.

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