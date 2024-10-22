На замовлення РФ: правоохоронці на Одещині запобігли вбивству бізнесмена інсценувавши його смерть

Правоохоронці на Одещині запобігли вбивству бізнесмена на замовлення РФ, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області поліцейські та СБУ запобігли скоєнню замовного вбивства бізнесмена й голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ. Чоловіка, який найняв кілера, затримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

У результаті проведеної правоохоронцями спецоперації було затримано чоловіка, який організував вчинення злочину. Ним виявився 43-річний житель Львову.

За даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці інсценували вбивство 56-річного жителя Одеси, бізнесмена, голови одного з громадських формувань, зробили фото та відео як доказ «виконаного» замовлення і віддали «виконавцю» для передачі замовнику. Під час отримання «звіту» останнього затримали.

Інсценування вбивства одеського бізнесменна, фото: Одеська обласна прокуратура Інсценування вбивства одеського бізнесменна, фото: Одеська обласна прокуратура

Як повідомили правоохоронці, за вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч доларів він пообіцяв виконавцю.

Під час затримання у чоловіка вилучили, попередньо, ручку від осколкової гранати та скерували на експертизу.

Правоохоронці на Одещині запобігли вбивству бізнесмена на замовлення РФ, фото: Нацполіція Правоохоронці на Одещині запобігли вбивству бізнесмена на замовлення РФ, фото: Нацполіція Правоохоронці на Одещині запобігли вбивству бізнесмена на замовлення РФ, фото: Нацполіція

Також чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення та у незаконному поводженні з вибуховими пристроями.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За попередніми даними, у вересні 2024 року чоловік прибув до Одеси для виконання іншого завдання спецслужб РФ — вбивства одеського громадського активіста за винагороду у 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у Березнегуватській громаді Миколаївщини правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який через конфлікти погрожував гранатою старості села.