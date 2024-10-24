Кім просить преференції для прифронтових регіонів щодо бронювання: уряд розгляне правки
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- Альона Коханчук
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11:12, 24 жовтня, 2024
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Уряд вноситиме зміни в механізм бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств і розгляне правки від Миколаївської ОВА щодо преференцій для прифронтових регіонів.
Як повідомив під час телемарафону голова Миколаївської військової адміністрації, питання мобілізації — це проблема для аграріїв області.
«Якщо раніше у нас була проблема дурні та дороги, то зараз у нас проблема — ціна на зерно, непрацюючі порти і мобілізація. Бізнес в один голос каже, що їм потрібна допомога в цьому плані та доступ до дешевих грошей. Зараз це питання піднято на рівень держави, щодо допомоги прифронтовим регіонам. Будуть зараз переглядатися параметри бронювання, мобілізації підприємств і будуть зміни. Я намагаюсь подати правки для того, щоб прифронтові регіони мали преференції. Тому що нам треба врятувати бізнес, який працює в умовах, де міни та кожного дня обстріли. Зараз ми з бізнесом будемо проводити ці зустрічі щомісяця і говорити, щоб держава чула», — зазначив він.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
Раніше повідомлялось, що через відсутність бронювання Одеський хлібзавод втрачає працівників.
«МикВісті» інформували, що Міністерство економіки планує впровадити кілька моделей економічного бронювання.
Нагадаємо, підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».
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