Кім просить преференції для прифронтових регіонів щодо бронювання: уряд розгляне правки

Уряд вноситиме зміни в механізм бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств і розгляне правки від Миколаївської ОВА щодо преференцій для прифронтових регіонів.

Як повідомив під час телемарафону голова Миколаївської військової адміністрації, питання мобілізації — це проблема для аграріїв області.

«Якщо раніше у нас була проблема дурні та дороги, то зараз у нас проблема — ціна на зерно, непрацюючі порти і мобілізація. Бізнес в один голос каже, що їм потрібна допомога в цьому плані та доступ до дешевих грошей. Зараз це питання піднято на рівень держави, щодо допомоги прифронтовим регіонам. Будуть зараз переглядатися параметри бронювання, мобілізації підприємств і будуть зміни. Я намагаюсь подати правки для того, щоб прифронтові регіони мали преференції. Тому що нам треба врятувати бізнес, який працює в умовах, де міни та кожного дня обстріли. Зараз ми з бізнесом будемо проводити ці зустрічі щомісяця і говорити, щоб держава чула», — зазначив він.