Помер одеський мільйонер та найбільший арабський інвестор в Україні Аднан Ківан

Адан Ківан, фото взято з сайту focus.ua

Сьогодні, 28 жовтня, пішов із життя засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан.

Про смерть 61-річного бізнесмена повідомили у корпорації.

«Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством», — йдеться у повідомленні.

Аднан Ківан був українським мультимільйонером i бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії KADORR Group, видання Kyiv Post та 7 каналу в Одесі. Його коштом побудовано, зокрема, приміщення Арабського культурного центру Одеси та Східного культурного центру, пише «Укрінформ».

Він входив до списку 100 найбагатших українців зі статками 240 мільйонів доларів за оцінкою Forbes. За даними ЗМІ, чоловік мав онкологічне захворювання.