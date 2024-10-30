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Кадиров заявив, що під час атаки БпЛА на російський університет в Чечні загинули українські військовополонені

Рамзан Кадиров, Фото: РосЗМІРамзан Кадиров, Фото: РосЗМІ

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на території російського університету, який, за його словами, атакував БпЛА, загинули українські військовополонені. Він стверджує, що наказав не брати полонених і посилити боротьбу на передовій.

Про це він написав у своєму Telegram.

— Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному обʼєкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, погубив своїх же солдатів. Надалі Україна повинна розуміти, що подібними випадами насамперед шкодить своїм громадянам, — заявив Рамзан Кадиров.

Також він наголосив, що наказав своїм поплічникам більше не брати полонених.

— Я дав (наказ, — прим.) командирам, які перебувають на передовій, не брати полонених. Знищувати і посилити боротьбу, — сказав чеченський лідер.

Нагадаємо, що Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чеченській Республіці вранці 29 жовтня. За його словами, в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету. Тоді він зазначив, що жертв і постраждалих немає.

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