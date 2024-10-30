Кадиров заявив, що під час атаки БпЛА на російський університет в Чечні загинули українські військовополонені
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- Марія Хаміцевич
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10:20, 30 жовтня, 2024
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Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на території російського університету, який, за його словами, атакував БпЛА, загинули українські військовополонені. Він стверджує, що наказав не брати полонених і посилити боротьбу на передовій.
Про це він написав у своєму Telegram.
— Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв із нашого боку немає. Але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному обʼєкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, погубив своїх же солдатів. Надалі Україна повинна розуміти, що подібними випадами насамперед шкодить своїм громадянам, — заявив Рамзан Кадиров.
Також він наголосив, що наказав своїм поплічникам більше не брати полонених.
— Я дав (наказ, — прим.) командирам, які перебувають на передовій, не брати полонених. Знищувати і посилити боротьбу, — сказав чеченський лідер.
Нагадаємо, що Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чеченській Республіці вранці 29 жовтня. За його словами, в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету. Тоді він зазначив, що жертв і постраждалих немає.
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