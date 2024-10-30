Депутати міськради погодили створення двох нових скверів у Миколаєві

Сквер «Серце міста» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Депутати Миколаївської міськради погодили створення двох нових скверів у місті — «Пам’яті праведників народів світу» та «Урбан парку».

Таке рішення ухвалили 30 жовтня під час сесії Миколаївської міської ради, пише «МикВісті».

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів, що питання створення скверів пройшли громадські обговорення.

Згідно з проєктом рішення, йдеться про найменування двох зелених зон:

«Пам’яті праведників народів світу». До цього скверу має увійти територія біля зоопарку та пам’ятника жертвам Голокосту.

— Це питання розглядається на підставі пропозиції Асоціації пам’яті Голокосту та Всесвітнього єврейського конгресу, які звернулися з проханням назвати зелену зону біля зоопарку та пам'ятника жертвам Голокосту сквером пам’яті праведників народів світу. Ця назва асоціюється з людьми, які ризикували своїм життям, рятуючи єврейський народ під час Голокосту, — сказав Євген Поляков.

«Урбан парк». До цього скверу має увійти територія, обмежена Херсонським шосе, вулицею Геннадія Матуляка (колишня вулиця Генерала Свиридова), вулицею Скульптора Ізмалкова та вулицею 7-ю Поздовжньою.

— До нас звернувся департамент ЖКГ: це зелена зона, де жителі багатоповерхівок організували собі простір для дозвілля, і діти різного віку проводять там свій вільний час. Назва «Урбан парк» асоціюється із сучасним містом і також була підтримана на загальноміському голосуванні, — розповів Євген Поляков.

Нагадаємо, що утриманням новостворених скверів, у разі прийняття такого рішення, має зайнятися комунальне підприємство «Миколаївські парки». А Департамент архітектури та містобудування міської ради повинен буде внести нові назви до Реєстру топонімів Миколаєва.

Нагадаємо, 14 вересня 20204 року у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу Данської солідарності, приурочене до Дня міста. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку.